Jak si vedou možní kandidáti na britského premiéra v klíčové podpoře poslanců?

Očekává se, že by to mohly udělat například bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. Naopak ministr financí Jeremy Hunt nebo vlivný straník Michael Gove se do klání zapojit nechtějí.

Johnson se nyní narychlo vrací do Británie z dovolené v Karibiku, aby mohl do dění zasáhnout osobně. Jeho spolustraníci, média, odborníci i veřejnost jsou ale ohledně jeho možné kandidatury rozpolcení.

Pokud by se Johnsonovi podařil politický comeback necelé dva měsíce poté, co z čela vlády odešel, byl by to pro Británii nečekaný zvrat.