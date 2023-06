Influencera Andrewa Tatea čeká soud. Zpřísnili mu obvinění

Do Rumunska se Tate přestěhoval, protože se podle svých slov domníval, že mu v zemi kvůli jeho podnikání nebude hrozit obvinění ze sexuálních deliktů. Od letošního dubna jsou ale on, jeho bratr a jejich společníci v domácím vězení v Bukurešti.

Vyšetřováni jsou všichni pro trestný čin obchodování s lidmi, nově se ale kvalifikace rozšířila o to, že mělo jít o pokračující trestný čin. Trestní sazba je v tomto případě přísnější. K původním šesti obětem také přibyla další žena.

Jeho image na internetu je založena na machismu a nenávisti k ženám, kterou cílí na mladé frustrované muže. Do povědomí se dostal také výroky o tom, že za znásilnění si ženy nesou vinu samy. Působil na sítích, jako je YouTube nebo Twitter. Zatímco na většině platforem dostal zákaz, na Twitter opět získal přístup poté, co síť koupil podnikatel Elon Musk.

V minulosti promluvil také o svém byznysu s erotickými videi. Svou práci popisuje jako „setkat se s dívkou, jít na pár schůzek, vyspat se s ní… přimět ji, aby se do mě zamilovala, dostat ji tam, kde by udělala cokoliv, co řeknu, a pak ji dostat na web před kameru, abychom spolu mohli zbohatnout“.