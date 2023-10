Fico potvrdil nominaci syna Joža Ráže na ministra dopravy

Exministr vnitra Robert Kaliňák se v nové vládě postaví do čela resortu obrany, Ladislav Kamenický se vrací do čela ministerstva financí, Richard Takáč povede resort zemědělství, Boris Susko obsadí křeslo ministra spravedlnosti a Jozef Ráž mladší (syn lídra skupiny Elán Joža Ráže - pozn. redakce) bude stát v čele ministerstva dopravy. Poslanecký klub Směru povede bývalý ministr práce Ján Richter.

„Zjednoduším to: říct na kandidáta na člena vlády, že má jiný názor na klimatické změny, než se patří, není pro mě ústavní důvod na nevyjmenování. Po opětovném potvrzení kandidátky ze strany SNS jsem poslal prezidentce oficiální návrh na složení vlády, v němž je i pan Huliak,“ řekl Fico, který připustil, že hlava státu asi jmenuje vládu bez Huliaka a pověří některého z členů vlády, aby dočasně řídil resort životního prostředí až do doby, dokud SNS neoznámí nové jméno ministra.

Předseda Směru připustil, že předpokládal, že věci nepůjdou bez těžkostí, ale drží se hluboké pravdy Per aspera ad astra (přes překážky až ke hvězdám). „Nikoliv náhodou jsem řekl, že s novou vládou přichází doba, že nevládní organizace přestanou vládnout naší zemi. Mediální peklo kolem pana Huliaka je dílem nevládních organizací z oblasti ochrany životního prostředí. Tady vůbec nejde o to, zda pan Huliak má jiný názor na klimatické změny, než se patří. I já mám jiný názor na válku na Ukrajině, než se patří a už jsem pocítil ‚spravedlivý hněv Strany evropských socialistů‘, protože nekvákám, co se patří kvákat,“ řekl Fico k pozastavení členství strany Směr ve Straně evropských socialistů.