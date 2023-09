Zrádce, nebo hrdina? Ukrajina zveřejnila příběh přeběhlého ruského pilota

„Přelet probíhal v minimální letové hladině v režimu rádiového klidu. V podstatě nikdo nevěděl, co se mnou je. Asi dva tři dny nikdo nechápal, co se stalo,“ uvedl ruský pilot.

„Pravda je tu. Nejsou tu žádní fašisté ani nacisté. Je mi velmi líto, co se nyní děje. Vraždy, slzy, krev. Jen se vzájemně zabíjejí, nic víc. To je jediná věc, kterou nechápu, a jediné, co jsem nechtěl. To, co se nyní děje, je jednoduše genocida ukrajinského národa a také ruského národa. Podstata mého činu tkví v tom, že jsem nechtěl tomuto napomáhat. Ukrajina jednoznačně vyhraje v této válce jen proto, že se národ velmi semknul,“ uvádí pilot ve filmu.