Oba vojáci toho litují, protože, jak sami uvedli, oni do války nešli dobrovolně. „Neutekl jsem ani jsem se neschoval jako vy. Choval jsem se jako občan, který dodržuje zákony. Ale když přijedu na dovolenou, ukazují si na mě prstem,“ řekl dále voják.

„A protože je všeobecně známo, že se Moskvané považují za ‚lepší než ostatní‘, obvykle se ptají, proč jsem se nemohl vyhnout odvodu nebo proč jsem nemohl utéct do zahraničí nebo tak něco,“ vysvětlil a dodal, že mu tyto otázky přijdou nechutné.

Nošení ruské uniformy ovšem není takto „zavrženíhodné“ všude v Rusku. „Když jsem poprvé přijel do Novosibirsku, ulevilo se mi, protože tam se jednotlivci na rozdíl od Moskvy k lidem, jako jsme my, chovali s respektem. Je to velmi smutné,“ řekl druhý voják.