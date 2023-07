Zelenskyj jako tramvajový hrubián a prokrastinace Západu. Ukrajinští komentátoři reagují na summit NATO

Dále zmiňuje „turecké ambice, které jdou daleko za rámec toho, co známe z předchozích desetiletí, maďarský oportunismus, který všechny unavuje, ale nikdo neví, co s ním, a německou nejistotu, jak ostrý bude Zeitenwende (bod zvratu, kdy jedná éra končí a začíná nová)“.

Hlavním důvodem ale dle Pekara je, že ani Amerika, ani Evropa neví, co s Ruskem dělat.

„Už více nevěří v ruskou demokracii, bojí se autokracie (protože to znamená válku a vzestup Číny), a ještě více se bojí ruského kolapsu (protože to znamená chaos a vzestup Číny),“ naspal Pekar ve svém komentáři pro ukrajinské Espresso.tv.

Politolog Jevhen Hlibovickij zase odmítá, že by hlavním důvodem pro nepřizvání Ukrajiny do NATO měla být ukrajinská korupce s odkazem na vyjádření některých západních politiků, že Ukrajina ještě není na vstup do NATO připravena.