Kyjev kývne na jakýkoliv obranný plán, který nebude alternativou jeho členství v NATO

„Nepotřebujeme další Budapešťské memorandum, kdy (jsme výměnou) za prázdná slova odevzdali jaderné zbraně. Nedáme členství v NATO za žádné sliby. Protože všichni chápou, a naši partneři to také chápou, že nejsilnější, nejzásadnější pojistkou toho, že v Evropě už nebude válka, je členství Ukrajiny v NATO. Všechny další bezpečnostní záruky jsou dobré, ale nic se nevyrovná členství v Alianci. To je principiální pozice prezidenta (Volodymyra Zelenského) a promítne se do rozhodnutí, která činí,“ uvedl Kuleba v rozhovoru pro Rádio Svoboda.