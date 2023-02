Zdravotnici na britském kurzu učili, že je provinilá bílá rasistka. Když se ozvala, vyhodili ji

Čtyřiatřicetiletá Amy Gallagherová pracovala jako sestra na psychiatrické klinice Orpington na předměstí Londýna. Loni se rozhodla prohloubit si kvalifikaci a přihlásila se na psychoterapeutický kurz, který vypsala nadace Národní zdravotní služby, což je veřejný zdravotnický systém Spojeného království. Lekce absolvovala na klinice Tavistock and Portman NHS Trust.

Na dalším semináři zaznělo, že je „bělošství problémem dnešní doby“ nebo, že „problém rasismu je problém bílých“. Součástí kurzu byla i výuka Kritické rasové teorie, která byla vykládána jako fakt. Kritická rasová teorie popisuje rasy jakožto sociální konstrukt a hlásá mimo jiné to, že rovné podmínky utlačovaným rasám nestačí. Že je třeba je zvýhodňovat.

Když Gallagherová namítla, že „bělošství samo o sobě z nikoho rasistu nedělá“, byla z kurzu „dočasně“ vyloučena. Zároveň bylo nařízeno vyšetřování, které by mělo objasnit, zda by Gallagherová jako psychoterapeutka neohrožovala své klienty. Uplynul téměř rok a výsledek stále není. Kvalifikaci si tak stále nemůže rozšířit.

Jednomu z lektorů to nestačilo a snažil se Gallagherové zamezit i v tom, aby mohla dál pracovat jako zdravotní sestra, upozornil Daily Mail. Ta v reakci na to pořadatele zažalovala pro údajnou rasovou a náboženskou diskriminaci. Soudní líčení zatím neproběhlo.

Tavistock and Portman NHS Trust už dříve čelil nařčení, že dával mladým lidem léky na potlačení dospívání, aniž by je předtím řádně vyšetřil. Na konzultace na kliniku chodili dospívající, kteří uvažovali o změně pohlaví.

Nyní třiadvacetiletá Keira Bellová uvedla, že na klinice od 16 let dostávala léky na potlačení puberty. Klinika s tím začala po pouhé tříhodinové konzultaci, na níž se dívka svěřila, že si myslí, že je kluk. Měla tehdy vážné mentální problémy. Nyní tvrdí, že místo toho, aby lékaři začali zkoumat příčiny jejích duševních problémů, nasadili jí léky blokující pubertu a hormonální léčbu. To jí mělo dát čas na rozmyšlenou. Podstoupila dvojitou mastektomii a žila jako muž. Její problém to ale nevyřešilo, stále měla duševní problémy. Léky pak přestala brát a žije jako žena. Kliniku spolu s dalšími zažalovala. Soud spor vyhrála, odvolací soud ale verdikt kvůli procesním chybám zrušil.