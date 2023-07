Žádné zvýšení, jak sliboval Putin. V Rusku se bude dál rukovat od 18 let

Ruský parlament v úterý také prodloužil maximální věk, do kterého mohou být muži mobilizováni do armády. Zákon umožňuje povolat muže, kteří absolvovali povinnou vojenskou službu bez dalších závazků, až do věku 40, 50 nebo 55 let v závislosti na jejich kategorii, uvedla Státní duma na svých internetových stránkách. Ve všech případech byla věková hranice zvýšena o pět let. V případě nejvyšších důstojníku mohou být povoláni až do 70 let.