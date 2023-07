Wagnerovci zastavují nábor nových žoldnéřů

Zpráva přichází zhruba týden poté, co wagnerovci podnikli na protest proti ruskému armádnímu vedení krátké tažení na Moskvu. Jejich šéf Jevgenij Prigožin, který tažení oznámil, se posléze dohodl na jeho ukončení a oznámil, že součástí dohody je jeho přesunutí právě do Běloruska.

On sám měl do země dorazit na začátku tohoto týdne. Kvůli přesídlení wagnerovců vznikl asi 90 kilometrů jihovýchodně od Minsku stanový tábor. To ukazují i satelitní snímky. Tábor vzniká v bývalém vojenském areálu u města Asipovičy.