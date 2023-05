Von der Leyenová je popáté v Kyjevě. Přijela Ukrajince ujistit, že patří do rodiny

A Von der Leyenová v úterý zopakovala, že nastal čas, aby se Ukrajina do evropské integrace zapojila.

„Ukrajina náleží do naší evropské rodiny,“ uvedla po příjezdu do Kyjeva. Zmínila, že již nyní Ukrajina a EU spolupracují v mnoha oblastech.

„Jsme odhodlaní uzavřít existující mezery,“ řekla při cestě do Kyjeva. Jednání s ukrajinskými představiteli se budou týkat také dodávek munice či finanční pomoci Ukrajině.

Von der Leyenová je na Ukrajině od začátku ruské invaze z února loňského roku už popáté. Naposledy v únoru zemi slíbila pomoc při její integraci do unijních struktur. Neuvedla však žádný časový horizont, dokdy by Ukrajina mohla vstoupit do Evropské unie.