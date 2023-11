Vedení Poslední generace se drolí. Loučí se matka zakladatelka

Bonaserová (27), dcera IT specialisty a učitelky v mateřské škole, studovala v Amsterodamu a na Oxfordu. Při návratu ze světové klimatické konference v Paříži v prosinci 2015 se rozhodla úplně změnit svůj život. „Začala se stravovat jako veganka, vyrazila do ulic s organizací Fridays for Future a setkala se s aktivisty z extrémnější organizace Extinction Rebellion. Magisterskou práci napsala na téma občanské neposlušnosti v demokratické společnosti,“ napsal list Augsburger Allgemeine.

V lepším světě, jak ho vidí ona, by mohla dát staršímu muži do ruky svou knihu a on by se už nezlobil, píše SpiegelOnline. V ještě lepším světě by si ji už dávno přečetl a byl by přilepený na asfaltu vedle ní. V tom nejlepším ze všech světů by nebyla potřeba žádná blokáda ani kniha.