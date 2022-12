Ukrajinci útočí na Kreminnu, brání se u Bachmutu

Ukrajinští vojáci pronikli v Luhanské oblasti do města Kreminna. Uvedl to v úterý ukrajinský vojensko-civilní správce oblasti Serhij Hajdaj. Podle něj se ruští okupanti museli stáhnout do Rubižného.

Foto: Libkos, ČTK/AP Kouř stoupá z ostřelovaného Bachmutu.