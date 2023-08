Kamera zachytila, jak turisté při dovádění ve fontáně v Lombardii strhli vzácnou sochu

Poničením 150 let staré sochy Dominy v hodnotě 200 tisíc eur (4,8 milionu korun) skončilo dovádění německých turistů ve fontáně pronajaté vily v italském městě Viggiù v Lombardii. Dva Němci se chtěli vyfotit, kterak Dominu objímají. Přátelé přitom do jednoho z nich šťouchli tyčí, mladík ztratil balanc a 1,7 metru vysoký sochařský skvost svrhl do vody.

Němečtí turisté poničili 150 let starou italskou sochuVideo: Reuters