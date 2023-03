Stávka na mnichovském letišti se dotkne i Prahy

Stávka naruší i letecký provoz v Praze, podle mluvčího letiště Michala Procházky bude zrušeno celkem 13 letů. Konkrétně jde o dva lety v neděli do nebo z Mnichova, devět letů v pondělí do a z Mnichova, Frankfurtu, Düsseldorfu a Kolína nad Rýnem a ještě další dva lety v úterý ráno do Mnichova a Frankfurtu.