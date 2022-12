Slovenský nejvyšší soud obdržel Babišovo dovolání ve sporu o evidenci u StB

· Slova Petra Pavla o tom, že pokud by do druhého kola postoupila Danuše Nerudová, váhal by, zda by bývalou rektorku podpořil, byla součástí předvolební strategie, shodují se politologové Petr Sokol, Jan Bureš a Miloš Gregor. Chtěl tím motivovat lidi, aby ho... Celý článek