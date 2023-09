Slovenské volby rozhodnou nerozhodnutí

„Až třetina voličů si finální rozhodnutí nechá na poslední dny, popřípadě až na den voleb,“ řekl deníku Pravda ředitel agentury Ipsos Jakub Hankovský. Nerozhodnutí voliči tak mohou rozhodnout nejen o vítězi voleb, ale rozhodnou hlavně o tom, které z kandidujících stran se do Národní rady Slovenské republiky dostanou. Při sestavování nové vlády to bude rozhodující.

Pokud by se do parlamentu dostalo už pouze hnutí Republika a Slovenská národní strana (SNS), ulehčilo by to pozici Ficovi. Vládní spolupráci s Republikou sice Pellegrini důrazně odmítá, ale je možná menšinová vláda s tolerancí Republiky.