S omezeními za covidu jsme to přehnali, přiznal německý ministr

Lauterbach z vládnoucí so­ciální demokracie Olafa Scholze připustil, že se příliš málo dbalo na blaho dětí. „Dlouhé uzavření škol byla velká chyba. To bylo zbytečné. Mnohé z toho, co jsme udělali, bylo správné, ale idiotské byly věci jako běhání v rouškách nebo pravidla pro pobyt venku. To se přehnalo,“ prohlásil v televizi ZDF.