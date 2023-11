Ruští pohraničníci vozí migranty na finskou hranici, tlak na Helsinky roste

Podle svědectví členů finské pohraniční stráže ruští pohraničníci v některých případech lidi přivážejí na hranici automobily. Až dosud přitom Rusové osoby bez řádných dokladů umožňujících legální vstup do Finska (a tím do schengenského prostoru) nepouštěly ani do oblasti přilehlé k hranici. Specialitou posledních dní se stali migranti snažící se proniknout do Finska bez dokladů na bicyklech.