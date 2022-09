Putin zakázal armádě stažení z Chersonu

Ruský prezident Vladimir Putin se v posledních týdnech více zapojil do strategického vojenského plánování invaze na Ukrajině a odmítl žádosti svých velitelů v terénu, aby se mohli stáhnout z důležitého města Cherson na jihu země. S odvoláním na nejmenované americké představitele to napsal deník The New York Times (NYT).

Foto: Sputnik, Reuters Ruský prezident Vladimir Putin