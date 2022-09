Putin se dostával pod stále tvrdší tlak vojenských expertů i radikálních nacionalistů, kteří tepali ruské ministerstvo obrany, že válku vede špatně, nenasazuje dostatečné síly a hrozí mu porážka. Snaha řešit nedostatek mužů verbováním dobrovolníků selhal, dobrovolnické prapory ustavené na teritoriálním základě se nedařilo naplnit, navíc se do nich hlásili hlavně lidé bez práce kvůli odměnám. Nepomohlo ani verbování vězňů do soukromé Vagnerovy armády.

Ruský prezident Putin dlouho tlaku na vyhlášení mobilizace odolával, nechtěl být tím, kdo zavlekl Rusko do války, protože to kazilo falešný obraz Ruska jako mírotvorné země. Neudělal to ani 9. května, jak se čekalo po porážce ruských jednotek u Kyjeva a Černihivu. Tehdy ještě ruský prezident spoléhal na změny vedení a upíral se k úspěšnému postupu invazních sil na jihu.