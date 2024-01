Vře to ve mně, řekl Putin. Ostřelování Bělgorodu označil za terorismus

„To, co se stalo v Bělgorodu, je samozřejmě teroristický čin. Udeřili ze salvových raketometů. Jsou to nerozlišující zbraně, zasahující plochy. Těmito zbraněmi zasáhli centrum města. Prostě cílený úder na civilní obyvatelstvo,“ řekl šéf Kremlu podle webu Meduza zraněným ruským vojákům, které navštívil v nemocnici v Moskevské oblasti. Dodal, že kvůli ostřelování Bělgorodu to v něm „vře“.