Progresivní Slovensko se dotahuje na Fica

Podle tohoto průzkumu by Ficova strana získala 19,4 procenta hlasů a Šimečkovo hnutí 18,2 procenta. Na třetím místě by skončila strana Hlas-sociální demokracie dalšího bývalého premiéra Petra Pellegriniho se ziskem 15,1 procenta hlasů.

Do parlamentu by se ještě dostala strana Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka (7,4 %) a těsně také hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče se sedmi procenty.

Se ziskem šesti procenty by se do parlamentu dostala také Slovenská národní strana (SNS), Křesťanskodemokratické hnutí (6 %), hnutí Jsme rodina (5,3 %) a Republika (5,2 %).

Přes 71 procent respondentů se vyjádřilo, že k volbám půjdou. Šestadvacet procent voličů se základním vzděláním deklarovalo, že chce volit Směr a třicet procent voličů s vysokoškolským vzděláním chce volit PS. Směr by volili především lidé ve věku nad 50 let a PS lidé ve věku od 18 do 49 let.