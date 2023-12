Přívaly sněhu na jihu Německa. Kolabuje letecká i pozemní doprava

Podle německé meteorologické služby (DWD) má i nadále v jižní části Německa vydatně sněžit, a to až do sobotního večera. Nejintenzivnější sněhové srážky se čekají v Alpách a jejich podhůří, kde má napadnout až 40 centimetrů čerstvého sněhu. Vzhledem k tomu, že velká část tohoto množství by mohla spadnout během pouhých dvanácti hodin, vydala DWD pro tyto oblasti výstrahu před nepříznivým počasím.