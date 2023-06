Prigožinova kolona se prohnala nebezpečně blízko skladu jaderných zbraní. Na Západě to vyvolalo obavy

Objevila se i nepotvrzená spekulace, že wagnerovci dokonce měli obsazení skladu v plánu. Přišla s ní polovojenská skupina krymských Tatarů Ateš (Ateş), která vznikla v roce 2022 a jež působí jak na Rusy okupovaných územích Ukrajiny, tak v samotném Rusku, kde bez skrupulí útočila na ruské vojáky, jejich kasárna i příslušníky ruské gardy.

I když tuto nijak nepodloženou spekulaci měla v titulku příspěvku na síti Telegram, v textu stálo jen: „Agent Ateše z jednotky Wagnerovy skupiny hlásí, že předsunutá skupina wagnerovců dorazila k okrajům Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti. Ve městě je sklad jaderných zbraní známý jako Objekt 375 C.“ Ateš spekuloval, že ruské jednotky nebudou schopné sklad ubránit, neboť jsou slabé.

Zásah mostu

V oblasti se rozhodně něco dělo. Telegramový kanál Mash a následně server Life.ru zveřejnily video zachycující výbuch na mostě mezi městem Anna a Borisoglebskem. Z mostu stoupal hustý dým, podle místních obyvatel však most zůstal stát, pouze je díra ve vozovce. Při explozi, u které není jasné, kdo za ní stojí, byla zraněna tříčlenná rodina.

Podle britského listu Telegraph se Spojené státy obávaly, že by Putin během Prigožinovy vzpoury mohl ztratit kontrolu nad jaderným arzenálem. Americké zpravodajské služby zachytily podle listu The Washington Post zprávy, že vedení Wagnerovy skupiny plánovalo převrat už deset dní před jeho zahájením. „Bylo dost signálů, aby se dalo americkému vedení říci, že se něco děje,“ řekl listu americký zpravodajský důstojník.

„Chcete vědět, kdo má kontrolu nad jadernými zbraněmi, protože se bojíte, že teroristé nebo zlí kluci jako Kadyrov by po nich mohli jít,“ řekl agentuře Reuters bývalý agent CIA Daniel Hoffman, který sloužil v Moskvě. „Celá zpravodajská komunita bude extra zaměřená na (ruské) jaderné sklady,“ řekl Reuters další agent CIA Marc Polymeropoulos.

Američané se však rozhodli do situace hrozící občanskou válkou nezasahovat, aby se neeskalovala.

Server The Daily Beast upozornil, že to, že by se wagnerovci dokázali zmocnit jaderného arzenálu, je velmi nepravděpodobné. Expert na jaderné zbraně James Acton z Carnegie Endowment zmínil, že všechny jsou zajištěné a nelze je použít bez kódů.

Tzv. jaderný kufřík, umožňující odpálit nosiče s jadernými hlavicemi, má u sebe ruský prezident Vladimir Putin, nosí mu ho jeden z mužů jeho ochranky.

Obavy Medvěděva

Obavy však dal najevo i bývalý ruský prezident a náměstek Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv, který varoval, že by se svět mohl dostat na hranu katastrofy, pokud by se jaderné zbraně dostaly do rukou „banditů a bláznivých kriminálníků z Wagnerovy skupiny“. Svými slovy ale chtěl zřejmě jen obhájit případný tvrdý zásah proti vzbouřencům. Zdůraznil, že Rusko nemůže dovolit, aby se Prigožinova vzpoura změnila v puč anebo globální krizi.

„Všichni se obáváme následků puče v největší jaderné mocnosti. V historii lidstva nikdy nenastala situace, že by největší arzenál jaderných zbraní byl kontrolován bandity. Taková krize by jasně nebyla omezená na jednu zemi. Mohla by dostat svět na hranici zničení,“ dodal Medvěděv.

Kdyby se zhroutil ruský stát

Daily Beast však varoval před jiným a reálným rizikem – co by se stalo s ruským jaderným arzenálem, kdyby se zhroutil ruský stát a s ním by padl i systém kontroly jaderných zbraní. Ty by se mohly dostat do nepovolaných rukou, popřípadě na černý trh. Upozornil i na to, že o jaderných zbraních se nerozhoduje kolektivně, přičemž většinou to dělá jeden člověk nebo malá skupina lidí, a záleží, kdo by se mohl dostat po pádu stávající ruské vlády k moci.

Autor článku v Daily Beast Joesph Cirincione proto dospívá k závěru, že svět by měl směřovat k denuklearizaci, která jako jediná tomu může zabránit.