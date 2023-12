Přepis vozidla za minutu z pohodlí domova? V Estonsku to jde, v Česku musíte na úřad

„Celý proces je možný zařídit on-line na našem eService portálu. Je to navíc levnější než osobně, čímž se snažíme lidi nalákat, aby si to zařídili doma a nechodili na úřady,“ řekla Novinkám Buzduganová s tím, že digitálně stojí služba 48 euro (asi 1166 korun), kdežto osobně 61 euro (zhruba 1482 korun).

Úřednice dále uvedla, že více než polovina přepisů vozidel se v Estonsku vyřídí právě digitálně. „Je to opravdu snadné, zvládne to úplně každý,“ začala vysvětlovat běžný proces přepisu v digitálním prostředí estonské dopravní správy Buzduganová.

„Pomocí elektronického dokladu se přihlásíte do on-line systému, který má veškeré informace o vašich vozidlech, a vy vyberete to, které chcete přepsat,“ pokračovala úřednice. V Estonsku se do vládních systémů mohou lidé přihlásit pomocí občanského průkazu s čipem, přes vládní klíč podobný českému Mobilnímu klíči eGovernmentu nebo například skrz bankovní identitu.