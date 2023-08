Podpora Ficova Směru překročila 20 procent

Po volbách Směr opustil bývalý premiér Peter Pellegrini a založil stranu Hlas-sociální demokracie. Ta dlouho vévodila průzkumům a Směr klesl na osm procent. Jenže s blížícími se volbami se karta obrací, Směr stoupá a Hlas ztrácí dech. Podle Ipsosu by Hlas klesl na současných 13,4 procenta a skončil by třetí.

Na druhém místě by se umístila mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko (PS), které by dalo svůj hlas 16,9 procenta Slováků.

Do parlamentu by se dostalo také hnutí Republika (8,8%), které vzniklo odštěpením od Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby. Vítěz minulých voleb hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče jde do voleb v koalici se stranami Za lidi a Křesťanská unie. Podle Ipsosu by koalice získala 7,9 procenta hlasů.