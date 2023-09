„Platíte Rusům krvavé peníze.“ Rakušané protestují proti slovům vlivného bruselského úředníka

„Pane bože, 55 procent rakouského plynu stále pochází z Ruska,“ řekl Selmayr ve středu při jedné debatě. „Rakousko takto financuje Putinovu válku a ve Vídni na Ringstrasse nikdo není, kdo by proti tomu protestoval. To mě udivuje, protože takto jdou každý den do Ruska krvavé peníze,“ uvedl také zástupce Evropské komise.