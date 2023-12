Pětisetletá nadvláda Západu se chýlí ke konci, chvástá se Lavrov

· Opoziční hnutí ANO dál dominuje volebním průzkumům. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v listopadu, ANO by získalo 34,5 procenta hlasů. S výrazným odstupem by s 18,5 procenta následovala koalice Spolu. Vyplývá to z listopadového šetření agentury... Celý článek