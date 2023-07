Perspektiva Ukrajiny je v NATO, řekla Zelenskému v Bratislavě Čaputová

Podle ukrajinského prezidenta je v postoji Severoatlantické aliance k Ukrajině málo jednoty. Na summitu ve Vilniusu očekává pojmenování kroků, které by znamenaly vstup Ukrajiny do NATO, a to s přesnými termíny a poskytnutí záruk do doby, než Kyjev do aliance vkročí. „Je to důležité pro bezpečnost celého světa,“ řekl Zelenskyj.