Pavel navštívil koordinační centrum pomoci Ukrajině v Rzeszówě

Letiště v Jasionce u Rzeszówa se týká špionážní aféra z posledních dnů. Rozhlasová stanice RMF FM ve středu uvedla, že polské úřady rozkryly špionážní síť pracující pro Rusko. Polské úřady zadržely šest osob z východní Evropy pracující pro ruské tajné služby, zadrženy byly v souvislosti s odhalením skrytých kamer na důležitých tratích a železničních uzlech. Kamery zaznamenávaly pohyb na kolejích. Podle informací RMF FM šlo především o úseky železničních tratí v Podkarpatském vojvodství, a to právě včetně letiště u Rzeszówa.

Jako první bod programu by měl mít Pavel návštěvu amerického centra, které koordinuje dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu. Poté se podívá do centra, které se podílí na opravě vojenské techniky, jež byla dodána západními zeměmi a byla během bojů na Ukrajině poškozena. Experti z něj na dálku komunikují s ukrajinskými techniky nebo ukrajinským opravárnám dávají pokyny, jak techniku opravovat.

Do Rzeszówa s Pavlem přiletěla i manželka Eva, do vojenské části se s ním ale nevypravila. Na programu má návštěvu centra Medevac Hub Jasionka, které je určeno pro pacienty evakuované z Ukrajiny. Podívá se i do centra pomoci uprchlíkům, které zřídil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).