Není v polském zájmu vydat obviněného z poškození Nord Stream, prohlásil Tusk

Článek
„Problém není v tom, že plynovod byl vyhozen do povětří, ale v tom, že byl postaven proti životně důležitým zájmům Evropy,“ řekl Tusk a připomněl, že proti stavbě plynovodu se stavěly všechny polské vlády, píše web onet.
Připustil, že rozhodnutí náleží polskému soudu, který rozhoduje o německé žádosti o vydání a který na podezřelého uvalil vazbu.
„Z našeho hlediska jedinými osobami, které by se v případě Nord Stream 2 měly stydět a mlčet, jsou osoby, které rozhodly o postavení Nord Stream 2,“ řekl Tusk a pokračoval: „Pokud jde o zadrženého ukrajinského občana (…), v zájmu Polska i v zájmu obyčejné slušnosti a spravedlnosti určitě není jej obvinit, ani jej vydat do rukou jiného státu“.
Z útoku na plynovody, které přiváděly zemní plyn z Ruska po dně Baltu, je podezřelý Volodymyr Z., který byl 30. září zatčen ve svém bydlišti poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.
Premiér netuší, proč se Volodymyr Z. vrátil do Polska, přestože věděl, že byl na něj vydán evropský zatykač.
Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozeny při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co ruská vojska napadla sousední Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu.
Letos v srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa.