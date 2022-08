Německý ministr už uvažuje o jádru

„Bez ohledu na to jak moc si myslím, že je špatné používat jadernou energii, musím si tu otázku položit,“ řekl Habeck v Berlíně a zdůraznil: „Je to komplexní otázka.“

Ve vládě však zaznívají odlišné názory. Ministr financí Christian Lindner z liberální FDP považuje za současných podmínek za lepší prodloužit o několik let životnost jaderných elektráren, než uvádět do provozu uhelné. Německo „by nemělo být tak vybíravé, ale mělo by vzít v úvahu všechny možnosti,“ řekl podle agentury Reuters Lindner.

Podle dalšího klimatického experta Tima Burtona z londýnské skupiny E3G by mělo prodloužení provozu německých jaderných elektráren smysl: „Jestliže to můžete udělat bezpečně a má-li to ekonomicky cenu, nevidím žádný dobrý důvod, proč by se neměl prodlužovat život jaderných elektráren.“