Německá vnitřní rozvědka zvýšila varování před terorem. Ohroženi hlavně Židé

Mezi nejhorší teroristické útoky v Německu posledních let co do počtu obětí patřil masakr na vánočním trhu v Berlíně dne 19. prosince 2016, kdy do davu lidí záměrně najel kamionem muž tuniského původu; zabil 13 lidí a přes 50 jich zranil. V únoru 2020 zastřelil pravicový extremista ve městě Hanau deset lidí s přistěhovaleckým pozadím.