Německá policie podnikla razie v domovech klimaaktivistů, kteří špinili slavné obrazy

„Už rok sledujeme pokusy o zastrašování, pokusy o zamezení naší činnosti, pokusy nás umlčet. Nadávali nám, odsuzovali nás, zavírali nás do vězení. Vyšetřováním kvůli vytvoření zločinné organizace se to dostává na novou úroveň,“ reagovala v úterý skupina. Skutečný problém přitom podle ní představuje počínání německé vlády v klimatické krizi. „To je porušení práva. To je protiústavní. To je zločinné,“ uvedla skupina v prohlášení.