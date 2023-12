Na Islandu vybuchla sopka, erupce je výrazně větší než v minulosti

Erupci podle úřadů patrně vyvolaly další z řady otřesů, které oblast v minulých týdnech zažívala opakovaně. Záběry na sociálních sítích ukazují lávu stříkající vysoko do vzduchu a tekoucí po svazích sopky.

„Proud lávy má zřejmě objem sto kubických metrů za sekundu, možná více. Takže to bude bráno jako velká erupce, alespoň v této oblasti,“ řekl podle agentury The Associated Press (AP) šéf islandské civilní ochrany Vidir Reynisson.