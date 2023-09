Muž v Německu napadl skupinu dětí, protože mluvili ukrajinsky. Chlapce shodil z mostu

Poté začal jednu z dívek tahat za vlasy, chytil chlapce a hodil ho přes zábradlí mostu do vodního kanálu. „Chlapec narazil do železných trámů připevněných k mostu a utrpěl zranění hlavy a levé nohy. Když chlapec ležel v průplavu, neznámý muž po něm hodil skleněnou láhev, která zasáhla dítě do pravého ramene. Poté z místa odešel,“ napsal web.