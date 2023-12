Muž shodil z útesu přítelkyni, když odmítla žádost o ruku. Usvědčil ho prstýnek

Turecká policie zatkla tento měsíc muže, který shodil z útesu svoji 39letou přítelkyni poté, co odmítla jeho žádost o ruku. S odkazem na turecké úřady o tom ve středu informuje list The New York Post, podle kterého policie uvedla, že pachatele usvědčil prstýnek a stopy násilí na místě činu.

Foto: Profimedia.cz Útesy u tureckého města Antalya

Článek K vraždě došlo letos 6. července, kdy 39letá Yesim Demirová byla na dovolené se svým přítelem Nizamettinem Gursuem ve městě Canakkale na severozápadě Turecka. Muž ji tam požádal o ruku. Gursu turecké policii po pádu ženy z útesu sdělil, že Demirová mu řekla „ano“ a že když šel do auta pro jídlo a pití na oslavu, zjistil, že se jeho nastávající zřítila ze zhruba 32metrového útesu, uvedl americký list. To se ale nezdálo její rodině, která turecké policii řekla, že Demirová plánovala vztah ukončit a nabídku k sňatku odmítla. Podle rodiny měla oběť navíc trpět „záchvaty paniky“ z výšek, kvůli kterým by sama nikdy nešla tak blízko k okraji útesu. Çanakkale gün batımını izlerken 32 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Yeşim Demir ile ilgili soruşturma tamamlandı.



Düştüğü sırada yanında bulunan erkek Nizamettin Gürsu, olay yerinde elde edilen deliller ışığında "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. pic.twitter.com/8Sb227MdNj — Feminist Haber (@feminismhaber) December 19, 2023 Osudný prsten Během vyšetřování policie zjistila, že prsten, který Gursu tvrdil, že dal Demirové poté, co kývla na jeho žádost o ruku, byl stále v krabičce v jeho kapse. Podezření úřadů ještě vzrostlo poté, co se na místě zásnub našly rozbité brýle a rozbitý reproduktor, což nasvědčovalo fyzické potyčce. Policie nakonec došla k záběru, že za smrtí Demirové stojí její přítel, který ji kvůli odmítnutí shodil z útesu. Žena samotný pád z asi 30 metrů přežila, zraněním podlehla později. Gursu je v současné době ve vazbě, kde čeká na soud.