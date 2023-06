Mlha kolem Surovikina. Prý byl tajným členem wagnerovců a vyslýchají ho

Bývalý člen ruského parlamentu Sergej Markov však na síti Telegram podle listu The Financial Times napsal, že zatčen nebyl, ale je vyslýchán: „Surovikin se bude zřejmě vyslýchat během několika dnů mnoho hodin. Ne proto, že by byl hlavním podzřelým, ale protože je nejlépe informován. On představoval hlavní styčný bod mezi ministerstvem obrany a wagnerovci, takže ví více než kdokoli jiný.“