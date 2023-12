Kde je Navalnyj? Momentálně to nevíme, tvrdí v bizarním rozhodnutí ruský soud

Kde se nyní nachází vězněný kritik Kremlu Alexej Navalnyj, to prý momentálně netuší ani ruská justice. Vyplývá to alespoň z bizarního rozhodnutí okresního soudu ve městě Vladimir, který odložil projednávání Navalného dřívější stížnosti na vedení vězeňského tábora IK-6 do doby, než se podaří „určit“ místo jeho pobytu. Rodina a právníci zatím hlásí, že o opozičníkově osudu nemají žádné informace už dva týdny.

Foto: Evgenia Novozhenina, Reuters Alexej Navalnyj na archivních záběrech z vězení