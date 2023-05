Jste šikovní, v životě si poradíte, napsali rodiče v Polsku dětem a zmizeli v horách

Podle neoficiálních informací onetu Jaglovi ve Ždiaru nasedli do autobusu jedoucího do Popradu. Policie je zatím z ničeho neobvinila. Není však vyloučené, že se mohli dopustit trestného činu, když nechali bez péče syna mladšího 15 let, píše onet.pl. Za to v Polsku hrozí až tři roky odnětí svobody.