Nešťastná matka, nešťastné dítě. Co se nevyplatí podceňovat?

„Každá generace má na sobě nějakou nálož nároků a očekávání od druhých. Dnes na tebe ze všech stran pořád míří to, jaký bys měl být rodič a co bys měl a neměl dělat. A ono se ti to schovává někde v šuplíčku vzadu v hlavě a přestože si myslíš, že tě to neovlivňuje, tak to tak není. Pak to na tebe jednoho dne zkrátka vyskočí,“ popisuje v podcastu Žaneta.