Jděte mladým z cesty, obul se Obama v Berlíně do starší generace politiků

„Je to velké privilegium, ovlivňovat tento svět a dělat jej lepším…To co mi dává naději, jsou budoucí generace.“ Také tato slova zazněla podle serveru Ruhr Nachrichten na veřejné přednášce, kterou uspořádal bývalý americký prezident (ve funkci 2009 až 2017) během třídenního pobytu v Berlíně. Ve městě byl od úterý do čtvrtka.