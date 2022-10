Idiot, který se pustil do války s celým světem. Putina už otevřeně kritizují ruští váleční veteráni

„Putin nejdřív osobně rozložil mobilizační zázemí naší země a teď se tenhle idiot pustil do války s celým světem,“ rozčiluje se Votanovskij, který už měl podle Moscow Times oplétačky kvůli tomu, že fotil hroby ruských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Po odchodu do penze se věnuje politickému dění a působí jako aktivista v Krasnodaru.

Podobně jako Votanovskij to vidí i veterán sovětské invaze do Afghánistánu 61letý Nikolaj Prokudin. Byť přiznává, že spolu s výše zmíněným kolegou je mezi vysloužilými bojovníky v menšině. „Všichni o tom, co se děje, diskutujeme. Někteří to vidí stejně jako já, jiní jsou méně radikální, většina je ale zblblá propagandou,“ vysvětluje muž, který loni sepsal petici apelující na snahu dále neeskalovat konflikt s Ukrajinou.