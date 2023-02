Idi na chuj! Šéf slovenské diplomacie poslal Orbánovi peprný vzkaz

„Pro kolaboranty Putina a zvlášť pro ty naše v Karpatské kotlině a Felvidéku (maďarský název Slovenska z období Uherska pozn. red.), pro všechny, kteří chtějí mír za cenu zničení Ukrajiny mám jediný vzkaz: Иди на хуй!“ napsal šéf slovenské diplomacie. Иди на хуй!. Idi na chuj! (Jděte do p***e) byl obrat, který použili ukrajinští vojáci z Hadího ostrova při výzvě ruského námořnictva, aby se vzdali.

Káčer zdůraznil, že Slovensko je součástí Západu, Evropské unie a NATO. „Nechci, abychom to dělali jako Orbán a už vůbec ne, abychom byli na straně Putina. Byla by to naše zkáza,“ konstatoval.