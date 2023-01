Idea neutrální Ukrajiny je za těchto podmínek nesmyslná, řekl Kissinger. A podpořil její vstup do NATO

Ukrajina by měla vstoupit do Severoatlantické aliance, uvedl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger (99). Jde u něj o výrazný posun v pohledu na konflikt. Loni v květnu na stejném fóru tvrdil, že by se Ukrajina výměnou za mír měla vzdát části území.

Foto: Profimedia.cz Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger