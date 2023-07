Za dovolenou dali čtvrt milionu, ale do zničeného hotelu nemohou

„Byla jsem v klidu, ale už ne­jsem. Obávám se, že cestovka situaci nezvládne. Prakticky nekomunikuje,“ řekla Právu Radka K., matka dvou malých dětí z Prahy, která má 9. srpna odcestovat s rodinou do Lindosu.

Informace od Invie pochopila tak, že když nebude souhlasit s alternativní destinací i mimo Řecko, tak by jí cestovní kancelář měla vrátit celou cenu zájezdu. Zatím má ale před sebou samé otazníky.

Cestovka jí odepsala, ať ještě vyčká. Z Invie, co se týče hledání náhradních míst, dostala podobnou odpověď. „Primárně operujeme s odlety do 31. července. Kontaktujte nás prosím v příštím týdnu,“ zní poslední zpráva od operátora Invie.

Podobně reagují i další cestovní kanceláře. Jenže to je pro mnohé rodiny velká nejistota.

Nemálo lidí by chtělo vrátit v plné výši peníze, jenže do toho se cestovkám nechce a snaží se u co možná největšího množství klientů řešit situaci změnou hotelu a termínu.