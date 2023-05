Demontáž dálnic, zavření letišť a zákaz snad i života. Ideolog Poslední generace připravil šílené čtení

Článek má být návrhem pro Poslední generaci, jaké požadavky by měla vznést a projednat, aby došlo k odvrácení termofyzikálního ohrožení lidstva. Ekonom v něm určil tři cíle: snížit spotřebu energie na polovinu, materiálové toky o 90 procent a ukončit veškeré využívání půdy. To vše do pěti let. Těchto cílů podle něj nelze při současné úrovni spotřeby dosáhnout.