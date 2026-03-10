Celostátní kandidátku postaví jen pět maďarských stran a hnutí

Článek
Kromě dvou nejsilnějších stran postaví celostátní kandidátku také recesistická Strana dvouocasého psa, nacionalistické Hnutí Naše Vlast a levicová Demokratická koalice Kláry Dobrevové, exmanželky bývalého socialistického premiéra Ference Gyurcsánye.
Celostátní kandidátku se nepodařilo postavit například hnutí Jobbik a některé strany z voleb dobrovolně odstoupily. Web index.hu připomíná, že ve volbách v roce 2022 postavilo celostátní kandidátku šest a v roce 2018 dokonce 23 politických stran a hnutí, ale pro registraci stran platila tehdy jiná pravidla.
Loni oznámilo odstoupení z voleb hnutí Momentum a letos ho následovalo několik menších stran. Největším překvapením bylo letošní odstoupení z voleb Maďarské socialistické strany (MSZP), která byla kdysi v Maďarsku nejsilnější vládní stranou.
Průzkum agentury Publicus předpovídá rekordní 84procentní účast ve volbách. Tento průzkum potvrdil 47procentní podporu strany Tisza mezi rozhodnutými voliči a 35procentní podporu v rámci všech voličů. Fidesz by u rozhodnutých voličů získal 39 procent hlasů a 30 procent v rámci všech voličů.
Podle agentury Závecz tak aktuální počet voličů Magyarovy strany ve zhruba desetimilionové zemi přesáhl tři miliony. Voličský tábor Orbánova Fideszu dosahuje 2,5 milionu.
Maďarsko má ale specifický systém voleb, o jejichž výsledku mohou nakonec rozhodnout jednomandátové volební obvody. V nich se rozděluje až 106 křesel ve 199členném parlamentu.