Část sadu zmizela po zemětřesení v Turecku v 30metrové průrvě

Na snímcích je patrné, že olivový sad rozdělilo zemětřesení vedví, přičemž trhlina je hluboká až 30 metrů a její šíře dosahuje 200 metrů. Nedaleko je přitom vidět osídlení, pro něž by takovýto zlom znamenal fatální následek.

Katastrofa v Turecku a Sýrii tak co do počtu obětí překonala zemětřesení v Íránu z prosince 2003, které si vyžádalo přes 26 tisíc lidských životů, a zařadila se tak na sedmou příčku v přehledu nejtragičtějších zemětřesení za posledních 50 let.